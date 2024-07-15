Втім наголошували, що не виключені реальні пуски. На території деяких областей оголошували повітряну тривогу. 24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.

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22:42, 15 липня В Дніпропетровській області попередили про ракетну небезпеку.

22:35, 15 липня В регіонах оголосили відбій повітряної тривоги, крім Донецької, Запорізької та Харківської областей.

22:30, 15 липня Здійснено передислокацію 1х Ту-95МС з авіабази "Оленья" на "Енгельс-2", Саратовська область "20:50 посадка 1х Ту-95МС", – писали у моніторинговому каналі. Звичайна передислокація чи з метою зарядки Х-101 – невідомо.



22:19, 15 липня Тривоги дійшли до Києва, а також охопили Житомирську та Вінницьку області.

Де оголошено повітряну тривогу / Скриншот 24 Каналу

22:19, 15 липня Моніторингові канали пишуть про крилаті ракети в Охтирському районі Сумщини курсом на Полтавщину, Миргородський район. Через 4 хвилини зазначили про роботу РСЗВ по кордону. "Випадково ідентифіковано як крилаті ракети", – додали там.

21:59, 15 липня Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Чернігівська, Херсонська та Миколаївська області – повітряна тривога.