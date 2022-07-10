Об этом рассказал польский военный эксперт Михал Фишер. Свое мнение он высказал 24 каналу.
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Пока войска россии находятся в Украине, у них нет никаких сил, которые страна-агрессорка бросила бы на Литву или Польшу,
– сказал он.
Поэтому, по мнению эксперта, это только "дипломатические игры". Поэтому оккупанты пока не готовы открывать еще один фронт. В таком случае их ожидает мощный ответ.
Очередные угрозы россии
- Литва готовится разместить еще больше войск НАТО на своей территории из-за новых угроз россии. Последний не нравится, что Литва выполняет требования санкций и не пропускает отдельные товары в Калининград. Поэтому в кремле и угрожают военными действиями возле Сувальского коридора.
- У НАТО есть все возможности для эффективной обороны и наступления. Первой пострадает Калининградская область и расположенные в ней подразделения Балтийского флота РФ включительно со штабом флота (город Калининград).
- Попытка захватить Сувальский коридор возможна, но Литва и Польша уже готовы к такому варианту.
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