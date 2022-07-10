Про це розповів польський військовий експерт Міхал Фішер. Свою думку він висловив 24 каналу.

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Поки війська росії перебувають в Україні, у них немає жодних сил, які країна-агресорка кинула б на Литву чи Польщу,

– сказав він.

Тому, на думку експерта, це лише "дипломатичні ігри". Тому окупанти наразі не готові відкривати ще один фронт. У такому разі їх очікує потужна відповідь.

Довідка. Сувальський перешийок – сухопутний коридор, що поєднує Литву та Польщу. На південь від нього розташована Білорусь, на північ – Калінінградська область Росії. Експерти американського Politico припускали, що коридор може стати першою метою армії країни-агресорка, якщо вона все ж таки зважиться на пряму конфронтацію з НАТО.

Чергові погрози росії

Литва готується розмістити ще більше військ НАТО на своїй території через нові погрози росії. Останній не подобається, що Литва виконує вимоги санкцій і не пропускає окремі товари до Калінінграда. Тому у кремлі й погрожують військовими діями біля Сувальського коридору.

В НАТО є всі можливості для ефективної оборони та наступу. Першою постраждає Калінінградська область і розташовані в ній підрозділи Балтійського флоту рф включно зі штабом флоту (місто Калінінград).

Спроба захопити Сувальський коридор можлива, але Литва і Польща вже готові до такого варіанту.

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