Об этом во время брифинга во вторник, 30 июля, рассказал спикер МИД Украины Георгий Тихий, информирует 24 Канал.

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Что говорят в МИД о вероятном визите Моди в Украину

"Такая работа над контактами, встречами, разговорами, визитами ведется постоянно", – сказал Тихий.

Он отметил, что дипломатия никогда не прекращает работу и поиск возможностей организации встреч лидеров.

Сейчас эта работа тоже продолжается, но я не хочу забегать вперед, поэтому не буду пока разглашать определенные детали. Это все, что я могу сейчас озвучить, и я думаю, что это уже достаточно интригующе,

– добавил представитель МИД.