Про це під час брифінгу у вівторок, 30 липня, розповів речник МЗС України Георгій Тихий, інформує 24 Канал.

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"Така робота над контактами, зустрічами, розмовами, візитами ведеться постійно", – сказав Тихий.

Він зазначив, що дипломатія ніколи не припиняє роботу і пошук можливостей організації зустрічей лідерів.

Зараз ця робота теж триває, але я не хочу забігати наперед, тому не буду поки що розголошувати певні деталі. Це все, що я можу зараз озвучити, і я думаю, що це вже достатньо інтригуюче,

– додав речник МЗС.