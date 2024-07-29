В етері 24 Каналу політолог Тарас Загородній припустив, яка мета візиту індійського прем'єра в Україну, чи може він передати щось від Владіміра Путіна. Нагадаємо, що в день удару російських військ по дитячій лікарні Охматдит, 8 липня, Моді обіймався з диктатором у його резиденції.

Варте уваги Індія викликала українського посла через заяви Зеленського про зустріч Моді з Путіним

Яка може бути причина візиту

Індія дуже важлива країна. Насамперед через те, що це є ледь не єдина країна, з якою у нас профіцит торгівлі – більше продаємо, ніж купуємо. З Китаєм, наприклад, не так.

Є багато проєктів, які можна продавати Індії, тому не слід так гостро сприймати присутність індійських флотів у Росії,

– наголосив політолог.

На його думку, росіяни спеціально підставили індусів з ударом по лікарні Охматдит. До речі, той візит не закінчився до кінця, Моді поїхав раніше, ніж сподівалися росіяни.

Я не виключаю, що візит індійського прем'єр-міністра спрямований на те, аби підкреслити, що те, що сталося під час візиту Моді у Москву – випадковість і підстава росіян,

– додав Загородній.

У такий спосіб Моді продемонструє, що не хоче мати нічого спільного з російським злочином й скоріш за все матиме обговорення інших проєктів. Україні потрібна підтримка Індії, зокрема, через великі економічні перспективи.

Світ дуже гібридний. Як зауважив політолог, українці звикли бачити світ у чорно-білих відтінках, однак від цього треба відвикати, адже виявиться, що навколо нас усі вороги.

Наприклад, Нідерланди активно допомагають Україні, офіційно займають достатньо жорстку позицію, передають винищувачі F-16 й водночас країна є одним із найбільших торговельних партнерів Росії.

Ми оголошуємо Нідерланди нашими ворогами, чи вони наші друзі? Світ трохи по-іншому побудований. Так само й щодо Індії,

– мовив Загородній.