В тайге России исчез еще один вертолет с людьми на борту
В России в Амурской области во вторник, 17 сентября, исчез вертолет Robinson R66. На борту находились три человека.
Об этом информируют российские пропагандистские СМИ и телеграм-каналы. Сейчас продолжаются поисковые работы. К ним привлекли около 20 человек и 7 единиц техники.
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Борт совершал незарегистрированный полет в Амурской области. В министерстве чрезвычайных ситуаций России отметили, что сработал аварийный маяк вертолета. На поиски воздушного судна отправили вертолет Росавиации Ми-8Т.
Вертолет, предположительно, разбился
В сети появилась информация, что вертолет Robinson R66 разбился.
По предварительным данным, место крушения борта – тайга возле села Золотая Гора. Mash пишет, что аварийный маяк борта сработал в 35 километрах от населенного пункта. Инцидент произошел вечером 16 сентября.
Спасательная операция продолжается / Фото тг-каналы
"На борту находились пилот и два пассажира... пропавшие работают в ООО "Хергу" – один из лидеров по добыче рассыпного драгоценного металла в области. Сам борт принадлежал компании", – говорится в сообщении.
К слову, 9 сентября в Московской области во время испытательного полета упал самолет Ан-2. Весь экипаж погиб.