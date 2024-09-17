В тайге России исчез еще один вертолет с людьми на борту

В России в Амурской области во вторник, 17 сентября, исчез вертолет Robinson R66. На борту находились три человека.

Об этом информируют российские пропагандистские СМИ и телеграм-каналы. Сейчас продолжаются поисковые работы. К ним привлекли около 20 человек и 7 единиц техники.

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Борт совершал незарегистрированный полет в Амурской области. В министерстве чрезвычайных ситуаций России отметили, что сработал аварийный маяк вертолета. На поиски воздушного судна отправили вертолет Росавиации Ми-8Т.

Вертолет, предположительно, разбился

В сети появилась информация, что вертолет Robinson R66 разбился.

По предварительным данным, место крушения борта – тайга возле села Золотая Гора. Mash пишет, что аварийный маяк борта сработал в 35 километрах от населенного пункта. Инцидент произошел вечером 16 сентября.



Спасательная операция продолжается / Фото тг-каналы

"На борту находились пилот и два пассажира... пропавшие работают в ООО "Хергу" – один из лидеров по добыче рассыпного драгоценного металла в области. Сам борт принадлежал компании", – говорится в сообщении.

К слову, 9 сентября в Московской области во время испытательного полета упал самолет Ан-2. Весь экипаж погиб.