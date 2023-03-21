В ГБР подчеркнули, что Жеваго – экс-нардеп и акционер банка АО "Банк «Финансы и Кредит" – является опосредованным владельцем вертолета. Официально он принадлежит юридическому лицу, подконтрольному бывшему депутату.

Обратите внимание Объем операций компаний Жеваго с Россией в 2017-2022 годах превысил 7,5 миллиарда гривен

Где находился вертолет, уже установили. Кроме того, успели провести все необходимые действия по аресту воздушного судна.

По инициативе ГБР арестовали вертолет Константина Жеваго. Суд принял соответствующее решение на основании материалов, собранных следователями ГБР,

– говорится в сообщении.

Жеваго – в эпицентре скандала