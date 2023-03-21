У ДБР наголосили, що Жеваго – екснардеп та акціонер банку АТ "Банк «Фінанси та Кредит" – є опосередкованим власником гелікоптера. Офіційно він належить юридичній особі, підконтрольній колишньому депутату.

Зверніть увагу Обсяг операцій компаній Жеваго з Росією у 2017 – 2022 роках перевищив 7,5 мільярда гривень

Де перебував гелікоптер, вже встановили. Окрім того, встигли провести усі необхідні дії щодо арешту повітряного судна.

За ініціативи ДБР арештували гелікоптер Костянтина Жеваго. Суд ухвалив відповідне рішення на підставі матеріалів, які зібрали слідчі ДБР,

– мовиться у повідомленні.

Жеваго – в епіцентрі скандалу