Раніше олігарх заявляв, що його компанії не ведуть бізнес з росіянами понад десять років. Втім, за даними Держмитслужби, цілий ряд компанії підконтрольних Жеваго продовжували здійснювати економічну діяльність з контрагентами з країни-окупанта.

До теми Це має бути перша велика справа деолігархізації Зеленського: що означає арешт Жеваго

Серед них – "АвтоКрАЗ", БМЗ "Прогрес", Полтавський ГЗК, Біланівський ГЗК, Єристівський ГЗК, "Росава", "Київмедпрепарат", "Галичфарм", "Артеріум".

За оцінками Kyiv Post, обсяг експортно-імпортних операцій компаній Жеваго з Росії у 2017 – 2022 роках перевищив 7,5 мільярда гривень.

Остання співпраця "АвтоКрАЗу" з російськими партнерами датується 18 травня 2018 року. Компанія Жеваго експортувала вантажівки на 15 мільйонів гривень. А Полтавський ГЗК, який входить до групи Ferrexpo належить Жеваго, продовжував імпортувати російські товари навіть у 2022 році. Одна з останніх таких операцій датована 14 лютого 2022 року – всього за десять днів до повномасштабного вторгнення Росії,

– йдеться у матеріалі.

Крім того, журналісти повідомили, що 30 січня у господарському суді міста Києва розпочався процес розгляду справи за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про відшкодування, нанесених Костянтином Жеваго 46 мільярдів гривень збитків банку "Фінанси та кредит".

Голова Ради громадського моніторингу при Фонді гарантування вкладів фізичних осіб Максим Гарус прокоментував перебіг засідання на своїй сторінці у фейсбук:

"При нестримному бажанні, Костянтин в суді так і не з’явився. Зайнятий іншими процесами. Представниця відповідача так і заявила, що Жеваго хоче брати безпосередню участь у судовому процесі. Та й згодом наголосила, що її довіритель просить політичного притулку в іншій країні. Щось не сходиться в них позиційно. Також виявляється ні Костянтин, ні його представник не отримували позов Фонду та відповідно не мали змоги підготувати відзив. При цьому, Фонд направляв відповідні документи. Зловживання процесуальними правами, затягування процесу. Про повагу до суду та правосуддя Костянтин говорить тільки в судах Франції. Розгляд перенесено на 20 лютого", – констатував він.

Нагадаємо, в грудні на сайті Президента зареєстровано петицію щодо припинення громадянства України олігарха Констянтина Жеваго.