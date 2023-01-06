Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. Щоправда, суд у Франції вже відпустив Жеваго під заставу 1 мільйон євро.

Важливо Ворскла може постраждати через арешт Жеваго: власника підозрюють у розтраті мільйонів

Жеваго має відповідати

Давидюк зазначив, що дуже хотів би, аби такий "патріот", як Жеваго повернувся в Україну. Він розповідав людям, що немає чим повернути їхні вклади у його банк, а потім з'являвся Forbes, який говорив про мільярди олігарха. Його "КрАЗ" зривав замовлення на фронт, а гроші брав.

Шість скликань сидів у Верховній Раді, чого йому не повертатись. Сумнівне рішення французького суду, та видно, що в Жеваго – першокласні юристи, які отримують десятки – сотні тисяч доларів погодинно, бо мільйон євро для Жеваго – це три обіди, це помити яхту,

– зауважив політолог.

Він додав, що юристи забороняли Жеваго їхати у Францію, але він зі Швейцарії тихенько поїхав у Францію, думав, що ніхто не побачить. Побачили. Перед тим він ховався на Ібіці, в Монако. Однак цей олігарх має постати перед законом, тим паче, що в нас є зобов'язання перед США.

"Ми будемо саджати олігархів-корупціонерів, коли вони порушують закон. Так от закон порушено. Тож, добиваймось усіма силами, щоб він повертався. Людина, яка винна мільярд, платить мільйон, щоб бути на свободі", – наголосив Давидюк.

Давидюк про арешт Жеваго: дивіться відео

Це має бути перша показова справа деолігархізації

За його словами, треба слідкувати за подальшим розвитком подій і вимагати справедливості. Інакше, як ми будемо вимагати репарацій від Росії, коли ми зі своїх не можемо забрати гроші, отриманні незаконним шляхом. Це має бути перша показова справа деолігархізації Зеленського.

Це має бути перша велика справа, щоб інші олігархи зрозуміли, що ми прощати цього не будемо. Немає грошей на олігархат. Сьогодні треба відбудовувати українські міста. Гроші потрібно передавати на Харків, на Бучу, на Ірпінь, а не олігархам на яхту,

– підкреслив політолог.

Костянтин Жеваго: останні новини