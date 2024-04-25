На официальных страницах ВСУ регулярно появляются вдохновляющие ролики, которые наглядно показывают, на что способны наши военные. Видео об авиаторах, наверное, наиболее зрелищные, но другие роды войск также демонстрируют свою сноровку. Например, экипаж САУ Paladin смог поразить российскую БМП с первого выстрела, да еще и в движении.

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Что показали в Сухопутных силах

Пилот украинского Ми-24 демонстрирует мастерство полетов на сверхнизкой высоте,

– коротко говорится в подписи к ролику.

Что интересно, в видео вошел полет над полем и над водой. Вертолет буквально касается растений, ведь летит очень низко – в нескольких метрах от земли.

Ми-24 летит на сверхнизкой высоте: смотрите видео

Зачем летать так низко



Конечно, такие полеты не только для того, чтобы сделать красивое видео, – они имеют конкретное практическое назначение. В авиации полет на сверхнизкой высоте называется бреющий полет или контур полет.



Это все – разные названия полета самолета или вертолета на предельно малой высоте (5 – 50 метров). При этом воздушное судно избегает столкновения с предметами и может своевременно маневрировать, чтобы облететь препятствие. Бреющий полет используют в военной авиации, чтобы замаскированно подойти к объекту, который прикрывают сильными средствами ПВО, и внезапно напасть. Бреющий полет используют и в сельскохозяйственной и противопожарной авиации.

Что известно об этом типе вертолетов

Ми-24 – советский вертолет, который часто неофициально называют крокодилом, хотя классификация НАТО именует его более поэтично – "Лань". Полное название на русском звучит как Миль Ми-24 – в честь конструктора Михаила Миля.

Был основным штурмовым вертолетом стран соцлагеря и стал одним из символов войны в Афганистане. А еще представлен во многих компьютерных играх. Ми-24 разработали, чтобы обеспечить сухопутные войска огневой поддержкой, а концепция Ми-24 предусматривала тесное взаимодействие с бронетанковыми и пехотными частями.

Вертолет может перевозить до десяти человек десанта. Хотя и он и довольно громоздкий, но достаточно эффективный, поэтому пережил много модернизаций. Участвовал в Карабахских войнах, миротворческих миссиях Украины и воюет с 2014 года против России. У оккупантов много Ми-24, Украина имеет меньше единиц, но получает их от партнеров. 10 апреля россияне заявили, что потеряли Ми-24, хотя Дмитрий Плетенчук говорил о Ка-27.