В субботу, 30 марта, в нескольких населенных пунктах серой зоны взвился сине-желтый флаг. Речь о Харьковской области – там пограничники решили напомнить врагу, чья это земля.

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Что выложили Сухопутные силы

В ролике видно, как САУ Paladin захватывает в прицел российскую технику, но не стреляет, а подпускает ближе. Когда россияне приблизились, ВСУ делают точный выстрел и БМП оккупантов загорается.

В конце видео показали российскую бронированную машину вблизи. Видно, что там есть значительные повреждения.

САУ Paladin поразила российскую БМП с первого выстрела: смотрите видео

Одноразовая бронетехника оккупантов продолжает выезжать на поле боя. Стальные воины 47 ОМБр минусуют все вражеские "коробочки". Битва продолжается!

– подытожили в Сухопутных силах.

Что такое САУ Paladin

Это американская самоходная гаубица М109. Она может делать четыре выстрела в минуту, а заряжается или с помощью автоматической гидравлической системы, или полуавтоматической системы заряжания.

Важно, что САУ Paladin имеет хорошее бортовое оборудование: это обновленная радиостанция, автоматизированная система управления огнем, бортовой баллистический вычислитель, навигационная система и приемник космической радионавигационной системы NAVSTAR.

В целом М109 появились во время Вьетнамской войны, а конкретно M109A6 Paladin – это серьезно модернизированная самоходная гаубица, которая поступила на вооружение армии США в 1992 году. Там установили новую башню с улучшенной броневой защитой и внутренней обшивкой из кевлара. САУ вооружена новейшей пушкой – M284.

Какова ситуация на поле боя

Согласно утренней сводке Генштаба, на Бахмутском направлении ВСУ отбили 4 атаки, на Лиманском 16 атак и на Авдеевском направлении 20 атак. Больше всего враг лез на Новопавловском направлении, поэтому наши защитники отбили там целых 25 атак.