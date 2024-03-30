За прошедшие сутки произошло 72 боевых столкновения. В общем, враг нанес 38 ракетных и 75 авиационных ударов, совершил 98 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Какова ситуация на направлениях фронта

Линия фронта на Бахмутском направлении: смотрите на карте

Ситуация на Авдеевском направлении: смотрите на карте

ВСУ сдерживают врага на Новопавловском направлении: смотрите на карте

Какие потери понес враг

  • За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 1 пункту управления, 1 средству противовоздушной обороны и 10 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
  • Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, двух средствах противовоздушной обороны и артиллерийскому средству оккупантов.
  • За прошедшие сутки было ликвидировано около 730 оккупантов.