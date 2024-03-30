Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 38 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 98 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Яка ситуація на напрямках фронту

Лінія фронту на Бахмутському напрямку: дивіться на карті

Ситуація на Авдіївському напрямку: дивіться на карті

ЗСУ стримують ворога на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

Яких втрат зазнав ворог

  • Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 1 пункту управління, 1 засобу протиповітряної оборони та 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
  • Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, двох засобах протиповітряної оборони та артилерійському засобу окупантів.
  • Протягом минулої доби було ліквідовано близько 730 окупантів.