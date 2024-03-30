Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 38 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 98 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Яка ситуація на напрямках фронту

Волинський та Поліський напрямки. Ця ділянка перебуває в зоні відповідальності Оперативного стратегічного угрупування військ "Північ". Оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки. Ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

Куп'янський напрямок. На цій ділянці фронту ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Лиманський напрямок. Українські війська відбили 16 атак в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка на Луганщині, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

Бахмутський напрямок. Збройні Сили відбили 4 атаки в районах населених пунктів Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

Лінія фронту на Бахмутському напрямку: дивіться на карті

Авдіївський напрямок. Наші захисники відбили 20 атак в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Тоненьке, Семенівка, Первомайське та Невельське, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

Ситуація на Авдіївському напрямку: дивіться на карті

Новопавлівський напрямок. На цій ділянці фронту Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка і Водяне Донецької області, де ворог 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

ЗСУ стримують ворога на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

Оріхівський напрямок. Тут окупанти здійснили 4 безуспішні атаки на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.

Херсонський напрямок. На цій ділянці фронту ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби 3 рази атакував позиції наших військ.

Яких втрат зазнав ворог