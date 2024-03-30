Дикий рассказал, что он имеет воинское звание. Также он обратился к своим коллегам с просьбой поддерживать развитие Белой Церкви, пока он будет в армии.
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Мэр Белой Церкви в ВСУ
Глава Белой Церкви Геннадий Дикий заявил о том, что вступает в ряды украинской армии.
Я имею воинское звание офицера, а также имею военную специальность. Я офицер противовоздушной обороны. Я принял решение вступить в ряды Вооруженных Сил Украины. И с сотнями тысяч, миллионами наших сограждан – стать на защиту государства,
– сказал Дикий.
Он отметил, что очень любит свою Белоцерковскую общину, а также очень сильно любит Украину. По его словам, Белая Церковь стоит на прочных позициях, развивается бизнес, а инфраструктура подготовлена к любым атакам врага.
Геннадий Дикий отметил, что команда работает как единый организм – поэтому он обратился к коллегам с просьбой, чтобы так оставалось и в дальнейшем.
Геннадий Дикий вступает в ВСУ: смотрите видео
Известные люди в ВСУ
- На днях ведущий 24 Канала Артем Овдиенко ушел добровольцем в Силы обороны Украины. Он воспользовался системой рекрутинга и уже принял присягу на верность народу. Он стал частью ГПСУ.
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