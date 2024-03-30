Дикий рассказал, что он имеет воинское звание. Также он обратился к своим коллегам с просьбой поддерживать развитие Белой Церкви, пока он будет в армии.

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Глава Белой Церкви Геннадий Дикий заявил о том, что вступает в ряды украинской армии.

Я имею воинское звание офицера, а также имею военную специальность. Я офицер противовоздушной обороны. Я принял решение вступить в ряды Вооруженных Сил Украины. И с сотнями тысяч, миллионами наших сограждан – стать на защиту государства,

– сказал Дикий.

Он отметил, что очень любит свою Белоцерковскую общину, а также очень сильно любит Украину. По его словам, Белая Церковь стоит на прочных позициях, развивается бизнес, а инфраструктура подготовлена к любым атакам врага.

Геннадий Дикий отметил, что команда работает как единый организм – поэтому он обратился к коллегам с просьбой, чтобы так оставалось и в дальнейшем.

Геннадий Дикий вступает в ВСУ: смотрите видео

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