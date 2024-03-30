Дикий розповів, що він має військове звання. Також він звернувся до своїх колег з проханням підтримувати розвиток Білої Церкви поки він буде у війську.

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Мер Білої Церкви в ЗСУ

Очільник Білої Церкви Геннадій Дикий заявив про те, що вступає до лав українського війська.

Я маю військове звання офіцера, а також маю військову спеціальність. Я офіцер протиповітряної оборони. Я прийняв рішення вступити до лав Збройних сил України. І з сотнями тисяч, мільйонами наших співгромадян – стати на захист держави,

– сказав Дикий.

Він наголосив, що дуже любить свою Білоцерківську громаду, а також дуже сильно любить Україну. За його словами, Біла Церква стоїть на міцних позиціях, розвивається бізнес, а інфраструктура підготовлена до будь-яких атак ворога.

Геннадій Дикий зазначив, що команда працює як єдиний організм – тому він звернувся до колег з проханням, щоб так залишалося і надалі.

Геннадій Дикий вступає в ЗСУ: дивіться відео

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