У суботу, 30 березня, в кількох населених пунках сірої зони замайорів синьо-жовтий стяг. Мова про Харківщину – там прикордонники вирішили нагадати ворогові, чия це земля.

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Що виклали Сухопутні сили

У ролику видно, як САУ Paladin захоплює в приціл російську техніку, але не стріляє, а підпускає ближче. Коли росіяни наблизилися, ЗСУ роблять влучний постріл і БМП окупантів загоряється.

Наприкінці відео показано російську броньовану машину зблизька. Видно, що там є значні пошкодження.

САУ Paladin вразила російську БМП з першого пострілу: дивіться відео

Одноразова бронетехніка окупантів продовжує виїжджати на поле бою. Сталеві воїни 47 ОМБр мінусують усі ворожі "коробочки". Битва триває!

– підсумували в Сухопутних силах.

Що таке САУ Paladin

Це американська самохідна гаубиця М109. Вона може робити чотири постріли на хвилину, а заряджається або за допомогою автоматичної гідравлічної системи, або напівавтоматичної системи заряджання.

Важливо, що САУ Paladin має хороше бортове обладнання: це оновлена радіостанція, автоматизована система управління вогнем, бортовий балістичний обчислювач, навігаційна система та приймач космічної радіонавігаційної системи NAVSTAR.

Загалом М109 з'явилися під час В'єтнамської війни, а конкретно M109A6 Paladin – це серйозно модернізована самохідна гаубиця, яка надійшла на озброєння армії США в 1992 році. Там установили нову башту з поліпшеним броньовим захистом і внутрішньою обшивкою з кевлара. САУ озброєна новітньою гарматою – M284.

Яка ситуація на полі бою

Відповідно до ранкового зведення Генштабу, на Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 4 атаки, на Лиманському напрямку 16 атак і на Авдіївському напрямку 20 атак. Найбільше ворог ліз на Новопавлівському напрямку, тож наші оборонці відбили там цілих 25 атак.