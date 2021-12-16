Известно, что это 42-летний Джошуа Хоули, который был владельцем местной авиашколы. Трагедия произошла 16 декабря ориентировочно в 12:30.

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В Штатах разбился вертолет

В штате Луизиана, а именно на шоссе L-10, падая, вертолет фактически распался на части. Впоследствии врезался в бетон, взорвался и загорелся.

По данным СМИ, никто из водителей не пострадал. Погиб пилот. Известно, что 42-летний мужчина когда-то был спасателем. Официальную эту информацию подтвердили местные власти США.

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По данным издания Wlox, говорится о вертолете Bell 407. Из-за трагедии перекрыли движение авто, повреждения получили линии электропередач. Поэтому свет исчез в 20 тысяч жителей близлежащих населенных пунктов. Впоследствии, ориентировочно в 15 часов 16 декабря, поставки электричества возобновили.

Трагедию будет расследовать Федеральное управление гражданской авиации США и Нацсовет по безопасности в отношении транспорта.

Агентство NewsWeek рассказало, что Джошуа Хоули получил летную лицензию в 2014 году, а в 2016 основал свою летную школу, то есть он летал не первый год. Мужчина летел в аэропорт "Лейкфронт" в Новом Орлеане. Оттуда он должен был забрать пассажиров.

Мужчина летал с 2014 года / Фото NewsWeek

Коротко о трагических инцидентах в авиации

В течение лета 2021 года в России погибло более 50 человек в разных уголках страны и за ее пределами. Все они скончались в результате падения самолетов и вертолетов.

16 декабря при попытке приземлиться в аэропорту Лас-Америкас, что в Доминикане, потерпел крушение самолет. Погибли все, кто был на борту. Предварительно известно, что погибли два члена экипажа и семеро пассажиров.

8 декабря в Индии разбился военный вертолет, перевозивший начальника штаба обороны. Известно, что в момент катастрофы в вертолете были 14 военных. Погибли 7 человек.

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