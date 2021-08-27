Причины многочисленных авиакатастроф – старая техника, слабый контроль и падение уровня подготовки специалистов. Статистику неудач России в авиации подытожил шеф-редактор издания Юрий Бутусов.

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10 авиакатастроф России

Бутусов отмечает: вертолетов и самолетов в России разбилось больше, чем в любой другой стране мира. Эта цифра – больше, чем во всех странах НАТО вместе взятых.

Российские самолеты, которые разбились в течение июня – августа 2021

Серия катастроф демонстрирует очевидные системные проблемы российской авиации:

падение качества подготовки пилотов и технического персонала,

слабый технический контроль,

широкое применение устаревшей авиатехники,

технические проблемы новых самолетов.

Самая страшная катастрофа за это время: коротко