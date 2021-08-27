Причины многочисленных авиакатастроф – старая техника, слабый контроль и падение уровня подготовки специалистов. Статистику неудач России в авиации подытожил шеф-редактор издания Юрий Бутусов.
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10 авиакатастроф России
Бутусов отмечает: вертолетов и самолетов в России разбилось больше, чем в любой другой стране мира. Эта цифра – больше, чем во всех странах НАТО вместе взятых.
Российские самолеты, которые разбились в течение июня – августа 2021
- Су-24 – 27 августа разбился в Пермском крае во время перелета вследствие неисправности;
- МиГ-29СМТ – 23 августа сгорел на земле в Астраханской области после выполнения полетов по причине неисправности;
- МиГ-29СМТ – 18 августа в разбился в Астраханской области в учебном полете в результате ошибки пилота, 1 человек погиб;
- Ил-112В – 17 августа разбился в Московской области в испытательном полете вследствие неисправности, 3 человека погибли;
- Бе-200 – 14 Августа разбился в Турции в результате ошибки пилота, 8 человек погибли;
- Ми-8 – 12 августа разбился на Камчатке в результате ошибки пилота, 8 человек погибли, еще 8 удалось чудом спасли;
- Су-35 – 31 июля разбился на Сахалине в результате ошибки пилота и руководителя полетов;
- Ан-28 – 16 июля разбился в Томской области в результате неисправности; люди чудом выжили;
- Ан-26 – 6 июля разбился на Камчатке в результате ошибки пилота, 28 человек погибло;
- L-410 – 19 июня разбился в Кемерово в результате ошибки пилота, 4 человека погибли.
Серия катастроф демонстрирует очевидные системные проблемы российской авиации:
- падение качества подготовки пилотов и технического персонала,
- слабый технический контроль,
- широкое применение устаревшей авиатехники,
- технические проблемы новых самолетов.
Самая страшная катастрофа за это время: коротко
- Авария, унесшая 28 жизней – произошла в начале июля. Пассажирский самолет Ан-26 6 июля летел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, что на Камчатке.
- Борт внезапно исчез с радаров за несколько минут до приземления.
- Оперативники сразу же начали облет прилегающей территории и искали самолет.
- Оказалось, что он врезался в прибрежную скалу и упал в Охотское море.
- В катастрофе разбились 6 членов экипажа и 22 пассажира, среди которых – ребенок.