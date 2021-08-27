Причини численних авіакатастроф – стара техніка, слабкий контроль і падіння рівня підготовки фахівців. Статистику щодо невдач Росії в авіації підсумував шеф-редактор видання Юрій Бутусов.

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10 авіакатастроф Росії

Бутусов відзначає: вертольотів і літаків у Росії розбилося більше, ніж у будь-якій іншій країні світу. Ця цифра – більше, ніж у всіх країнах НАТО разом узятих.

Російські літаки, які розбилися протягом червня – серпня 2021

Серія катастроф демонструє очевидні системні проблеми російської авіації:

падіння якості підготовки пілотів і технічного персоналу,

слабкий технічний контроль,

широке застосування застарілої авіатехніки,

технічні проблеми нових літаків.

Найстрашніша катастрофа за цей час: коротко