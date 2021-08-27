Причини численних авіакатастроф – стара техніка, слабкий контроль і падіння рівня підготовки фахівців. Статистику щодо невдач Росії в авіації підсумував шеф-редактор видання Юрій Бутусов.

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10 авіакатастроф Росії

Бутусов відзначає: вертольотів і літаків у Росії розбилося більше, ніж у будь-якій іншій країні світу. Ця цифра – більше, ніж у всіх країнах НАТО разом узятих.

Російські літаки, які розбилися протягом червня – серпня 2021

  1. Су-24 – 27 серпня розбився в Пермському краї під час перельоту внаслідок несправності;
  2. МіГ-29СМТ – 23 серпня згорів на землі в Астраханській області після виконання польотів унаслідок несправності;
  3. МіГ-29СМТ – 18 серпня розбився в Астраханській області в навчальному польоті внаслідок помилки пілота, 1 людина загинула;
  4. Іл-112В – 17 серпня розбився в Московській області у випробувальному польоті внаслідок несправності, 3 людини загинули;
  5. Бе-200 – 14 серпня розбився в Туреччині внаслідок помилки пілота, 8 осіб загинуло;
  6. Мі-8 – 12 серпня розбився на Камчатці внаслідок помилки пілота, 8 осіб загинуло, ще 8 вдалося дивом врятувати;
  7. Су-35 – 31 липня розбився на Сахаліні внаслідок помилки пілота і керівника польотів;
  8. Ан-28 – 16 липня розбився в Томській області внаслідок несправності; люди дивом вижили;
  9. Ан-26 – 6 липня розбився на Камчатці внаслідок помилки пілота, 28 людей загинуло;
  10. L-410 – 19 червня розбився в Кемерово внаслідок помилки пілота, 4 людини загинули.

Серія катастроф демонструє очевидні системні проблеми російської авіації:

  • падіння якості підготовки пілотів і технічного персоналу,
  • слабкий технічний контроль,
  • широке застосування застарілої авіатехніки,
  • технічні проблеми нових літаків.

Найстрашніша катастрофа за цей час: коротко

  • Аварія, що забрала 28 життів – сталася на початку липня. Пасажирський літак Ан-26 6 липня летів з Петропавловська-Камчатського до селища Палана, що на Камчатці.
  • Борт раптово зник з радарів за декілька хвилин до приземлення.
  • Оперативники одразу ж почали обліт прилеглої території і шукали літак.
  • Виявилося, що він врізався у прибережну скелю та впав в Охотське море.
  • У катастрофі розбилися 6 членів екіпажу та 22 пасажири, серед яких – дитина.