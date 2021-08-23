У літаку проводили планові ремонтні роботи. Це відбувалось у військовій частині в Наримановському районі.

До речі Третя авіакатастрофа за 5 днів: у Росії впав військовий літак, пілот загинув

Згодом МіГ-29 раптово спалахнув та повністю вигорів. На щастя, ніхто не постраждав.

МіГ-29 розбився у цьому ж районі

Такий самий винищувач розбився в Астраханській області 18 серпня. Він виконував плановий політ без боєкомплекту. Одна людина загинула.

Зауважимо, Міг-29 літають з початку 1980 років. Наразі вони є на озброєнні і в України.

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