В самолете проводили плановые ремонтные работы. Это происходило в воинской части в Наримановском районе.

Кстати Третья авиакатастрофа за 5 дней: в России упал военный самолет, пилот погиб

Впоследствии МиГ-29 внезапно вспыхнул и полностью выгорел. К счастью, никто не пострадал.

МиГ-29 разбился в этом же районе

Такой же истребитель разбился в Астраханской области 18 августа. Он выполнял плановый полет без боекомплекта. Один человек погиб.

Заметим, МиГ-29 летают с начала 1980 годов. Сейчас они на вооружении и в Украине.

Предыдущие авиакатастрофы в России