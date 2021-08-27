Попередньо відомо, що два пілоти вижили. Про це повідомили виданню власні джерела.

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Літак Су-24 виконував тренувальний політ і зазнав аварії. За попередніми даними, через відмову техніки. Обидва пілоти катапультувалися і вижили,

– мовиться у повідомленні.

Літак упав неподалік міста Верещагіно Пермського краю. Це трапилось в лісистій місцевості. Видання пише, що пілоти не місцеві й прямували на навчання.

Та інше російське ЗМІ повідомило, що літак сідав на дозаправленння, та вже через кілька хвилин після зльоту зазнав аварії.

Згідно з попередньою інформацією російських ЗМІ, Су-24 прямував на підприємство для планового ремонту.

Літак впав у лісі неподалік міста Перм: дивіться відео

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Два пілоти вижили

У телеграм-каналі повідомили, що два пілоти вижили. Згодом написали, що вони встигли катапультуватися на парашутах. Попередньо відомо, що чоловіків доставляють в лікарні. Наразі у них діагностували переломи рук.

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