"Українська правда" закидає Володимиру Зеленському, що він відмічав ювілей очільника Офісу Президента Андрія Єрмака у держрезиденції "Синьогора". Головна претензія – те, що вони використовували гелікоптер ДСНС для перевезення себе й гостей свята.

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Політичні вподобання чи розсудливість

Проте Офіс Президента й особисто Єрмак це вже спростовують. Мовляв, якихось багатоденних святкувань із гостями точно не було. Ба більше, не возили гелікоптером жодних сторонніх осіб.

Кому вірити – це залежить тепер винятково від політичних уподобань українців.

Звісно, якщо ви не є прихильником Зеленського, то раді мати ще один привід його критикувати. Якщо ж ви є прихильником президента, то маєте право казати, що це журналістське розслідування висмоктане з пальця й усі закиди не витримують і мінімальної критики.

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Я пропоную спробувати забути на хвилинку про особисті політичні вподобання і натомість разом розібратися в тому, що ж саме закидають Зеленському і наскільки закиди обґрунтовані.

Головна претензія – використання держгелікоптерів

50-річчя Єрмака припадало на 21 листопада. Відзначати його розпочали ще з 19 листопада, коли аж із середини робочого дня президент і його оточення (той таки Єрмак) вирушили на державну дачу, яка на Івано-Франківщині.

Президент мусив 21 листопада бути в Києві на урочистостях із нагоди Дня Гідності й Свободи, тому він і злітав у столицю на кілька годин гелікоптером рятувальників. Пізніше повернувся в Гуту, де напевно продовжились святкування, а вже 22 листопада президент і його оточення цим же гелікоптером дісталися Києва.

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Головні претензії до президента від "Української правди" полягають у тому, що він для своїх подорожей використав гелікоптер рятувальників і відпочивав на державній дачі у свої вихідні, тоді як мав би, напевно, лишатися у Києві на Банковій.



Зеленського звинувачують у використанні гелікоптерів / Фото пресслужби ДСНС

Усім потрібен відпочинок – навіть президенту

Саме там він мав продовжувати цілодобово думати за країну, адже у нас війна з Росією та епідемія коронавірусу. Досить емоційні й направду трохи маніпулятивні претензії від журналістів "Української правди" до Зеленського, що мав би працювати, а не відпочивати й літати гелікоптером.

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Я направду цілком поділяю їхні претензії. Мені також дуже хотілося б, щоб ані президент, ані Кабінет Міністрів, ані та таки Верховна Рада взагалі не мали перерв у своїй роботі. Я б сам їх по робочих кабінетах та в сесійній залі на ключ зачиняв і тільки їжу їм би під двері підсовував.

Ми ж їх обирали для розв'язання проблем держави, то хай спочатку всі проблеми розв'яжуть, а після того відпочивають. Вони ж самі в ту владу рвалися, ніхто їх силою туди не тягнув.

Я також розумію, що це нездійсненна мрія і примусити їх до такого і не можливо, і напевно все ж таки нераціонально.

Усі час від часу потребують відпочинок і перемикання видів діяльності. Можливе вигорання, депресія і неадекватність в ухваленні рішень.

Про те, що усім потрібен відпочинок підтвердження навіть той таки Петро Порошенко з його Мальдівами.

Чи справедливі закиди до Зеленського

Я все ж таки не можу дорікнути Зеленському в тому, що він собі час від часу влаштовує такий відпочинок і використовує, зокрема, для цього державні резиденції та транспорт, щоб дістатися до них.

Проте, звісно, я чудово пам'ятаю його передвиборчі обіцянки, що не має бути можновладцям ані кортежів, анід державних дач. Чи це я зараз плутаю Зеленського з Голобородьком? Ну, не важливо. Коли українці обирали Зеленського, то насправді обирали ж вони саме Голобородька з його обіцянками кардинально змінити владу.

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Я все це розумію і пам'ятаю. У дечому навіть розділяю претензії журналістів "Української правди". Проте чи справедливі все ж таки їхні закиди до Зеленського, що він упродовж 4 днів лишив на самоті країну, коли узявся святкувати на Івано-Франківщині день народження Єрмака?

Я певен, що ні. Такі претензії недоречні, Доречними вони були б, якби Зеленський через день народження Єрмака проігнорував урочистості з нагоди Дня Гідності й Свободи.

Тоді я першим би сказав, що поведінка президента не гідна, і він проміняв країну на Єрмака. Зеленський, як бачимо, не проміняв.

Він був на жалобних урочистостях, прилітав туди гелікоптером ДСНС. Саме це йому і поставили в претензію. Українці отримали варіант, коли будь-які дії Зеленського поставлені йому в провину. Прилетів – це погано, але якби не прилетів, то взагалі був би капець.



Зеленський у День Гідності та Свободи вшановує загиблих / Фото Офісу Президента

Невідомо, чи були сторонні на облавку гелікоптера

Якщо вірити Офісу Президента, то сторонніх на облавку гелікоптера не було. Проте тоді не доречно закидати, що гелікоптер використовували, наче "таксі для розвезення гостей дня народження Єрмака".

Якщо на облавку таки були сторонні, то це дійсно буде вже не надто красива історія, коли президент наче і мав право його використовувати. Якщо паралельно ще когось ним із собою возив, то це не те що злочин, але реально некрасива історія.

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Тим паче некрасивий вона має вигляд, коли тепер Офіс Президента каже, що вони й не літали туди святкувати. Мовляв, лише готувати "зустріч дипломатів", який на державній дачі через деякий час має наче відбутися.

Спростування могло б розв'язати скандал

Я чесно не розумію, чому не можна було просто визнати, що президент (як і будь-яка інша жива людина) потребував перезавантаження, а тому вирішив на вихідні злітати в гори. Тим більше, що в друга і товариша на ці дні ювілей припадав. Саме тому вони й зажадали сумістити приємне з корисним.

Чомусь певен, якби Офіс Президента вийшов із таким спростуванням після розслідування "Української правди", то українці б це цілком спокійно б сприйняли.

Проте ніт. Знову треба все заперечувати та намагатися спростовувати очевидне.

У цій історії я поки ставлю 3 крапки в очікуванні можливо ще якоїсь інформації й деталь. Вони можуть узятися з 3-годинної пресконференції Зеленського, яку він влаштовує для 30 видань. Президент точно не буде в теплій ванні. Його там точно розпитуватимуть і щодо "вагнерівців", і відпочинку на держдачі в горах.