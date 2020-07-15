В небе над турецко-армянским рубежом 15 июля заметили российские военные вертолеты. Это произошло на фоне обострения боевых действий между Азербайджаном и Арменией.

Видео с вертолетами РФ обнародовали в телеграмм-канале "Военный обозреватель". Впоследствии российские военные подтвердили эту информацию. Интересно В Азербайджане хотят войны с Арменией: силой разогнали протестующих в Баку – видео Патрулирование российской авиацией границы Турции и Армении Российские вертолеты 102 базы вооруженных сил России в армянском Гюмри заметили в районе армяно-турецкой границы.

Они появились там после заявления Турции о полной политической и военной поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией.

В то же время в Минобороны России уверяют, что полеты их авиации связаны исключительно с "военными учениями". Обратите внимание! 102 российская военная база – крупнейший российский военный объект на Закавказье. База расположена в Армении в городе Гюмре, в 126 километрах к северу от Еревана. Накал между Арменией и Азербайджаном: что надо знать Конфликт разгорелся 12 июля на границе в Товузском районе между двумя государствами, но вдали от территорий, которые считают "спорными".

Обе стороны обвиняют друг друга в провокации нового обострения. В течение первого дня произошли взаимные обстрелы с двух сторон границы, в тот же день впоследствии применили тяжелую технику.

В результате перестрелки погибли трое азербайджанских военных, еще несколько получили ранения.

В Ереване говорят, что причиной инцидента стала попытка прорыва через границу военного грузовика из Азербайджана. Интересно Бои между Азербайджаном и Арменией: почему это сигнал для Украины Что известно о многолетнем конфликте между Азербайджаном и Арменией Этнический конфликт вспыхнул еще до распада Советского Союза – в 1988 году. Все из-за территории Нагорного Карабаха, контролируемой непризнанной "Нагорнокарабасской Республикой". Это территория в составе Азербайджана, но на ней живут преимущественно армяне.

В 1988 – 1994 годах здесь были масштабные боевые действия, но после мирного договора в 1994 они периодически возобновляются.

Всего в течение 32 лет жертвами конфликта стали более 40 тысяч человек. За последние 10 лет число погибших не превышает 1 тысячи человек.

Азербайджан имеет политическую и военную поддержку Турции, с которой в Баку особо дружеские отношения.