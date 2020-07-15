Россия подняла в небо боевые вертолеты на границе Турции и Армении: видео
В небе над турецко-армянским рубежом 15 июля заметили российские военные вертолеты. Это произошло на фоне обострения боевых действий между Азербайджаном и Арменией.
Видео с вертолетами РФ обнародовали в телеграмм-канале "Военный обозреватель". Впоследствии российские военные подтвердили эту информацию.
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Патрулирование российской авиацией границы Турции и Армении
- Российские вертолеты 102 базы вооруженных сил России в армянском Гюмри заметили в районе армяно-турецкой границы.
- Они появились там после заявления Турции о полной политической и военной поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией.
- В то же время в Минобороны России уверяют, что полеты их авиации связаны исключительно с "военными учениями".
Накал между Арменией и Азербайджаном: что надо знать
- Конфликт разгорелся 12 июля на границе в Товузском районе между двумя государствами, но вдали от территорий, которые считают "спорными".
- Обе стороны обвиняют друг друга в провокации нового обострения. В течение первого дня произошли взаимные обстрелы с двух сторон границы, в тот же день впоследствии применили тяжелую технику.
- В результате перестрелки погибли трое азербайджанских военных, еще несколько получили ранения.
- В Ереване говорят, что причиной инцидента стала попытка прорыва через границу военного грузовика из Азербайджана.
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Что известно о многолетнем конфликте между Азербайджаном и Арменией
- Этнический конфликт вспыхнул еще до распада Советского Союза – в 1988 году. Все из-за территории Нагорного Карабаха, контролируемой непризнанной "Нагорнокарабасской Республикой". Это территория в составе Азербайджана, но на ней живут преимущественно армяне.
- В 1988 – 1994 годах здесь были масштабные боевые действия, но после мирного договора в 1994 они периодически возобновляются.
- Всего в течение 32 лет жертвами конфликта стали более 40 тысяч человек. За последние 10 лет число погибших не превышает 1 тысячи человек.
- Азербайджан имеет политическую и военную поддержку Турции, с которой в Баку особо дружеские отношения.