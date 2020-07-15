Росія підняла в небо бойові вертольоти на кордоні Туреччини та Вірменії: відео
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У небі над турецько-вірменським кордоном 15 липня помітили російські військові вертольоти. Це сталося на фоні загострення бойових дій між Азербайджаном та Вірменією.
Відео з вертольотами РФ оприлюднили в телеграм-каналі "Військовий оглядач". Згодом російські військові підтвердили цю інформацію.
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Патрулювання російською авіацією кордону Туреччини та Вірменії
- Російські вертольоти 102 бази збройних сил Росії у вірменському Гюмрі помітили в районі вірмено-турецького кордону.
- Вони з'явилися там після заяви Туреччини про повну політичну та військову підтримку Азербайджану у конфлікті з Вірменією.
- Водночас у Міноборони Росії запевняють, що польоти їхньої авіації пов'язані виключно з "військовими навчаннями".
Загострення між Вірменією й Азербайджаном: що треба знати
- Конфлікт розгорівся 12 липня на кордоні у Товузському районі між двома державами, але далеко від територій, які вважають "спірними".
- Обидві сторони звинувачують одна одну в провокації нового загострення. Протягом першого дня відбулися взаємні обстріли з двох боків кордону, того ж дня згодом застосували важку техніку.
- В результаті перестрілки загинули троє азербайджанських військових, ще кілька отримали поранення.
- В Єревані кажуть, що причиною інциденту стала спроба прориву через кордон військової вантажівки з Азербайджану.
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Що відомо про багаторічний конфлікт між Азербайджаном і Вірменією
- Етнічний конфлікт спалахнув ще до розпаду Радянського Союзу – у 1988 році. Все через територію Нагірного Карабаху, що контролюється невизнаною "Нагірнокарабаською Республікою". Це територія у складі Азербайджану, але на ній живуть переважно вірмени.
- У 1988 – 1994 роках тут були масштабні бойові дії, але після мирного договору в 1994 вони періодично відновлюються.
- Всього протягом 32 років конфлікту жертвами стали понад 40 тисяч осіб. За останні 10 років кількість загиблих не перевищує 1 тисячі людей.
- Азербайджан має політичну та військову підтримку Туреччини, з якою в Баку особливо дружні стосунки.