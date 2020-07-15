У небі над турецько-вірменським кордоном 15 липня помітили російські військові вертольоти. Це сталося на фоні загострення бойових дій між Азербайджаном та Вірменією.

Відео з вертольотами РФ оприлюднили в телеграм-каналі "Військовий оглядач". Згодом російські військові підтвердили цю інформацію. Цікаво В Азербайджані хочуть війни з Вірменією: силою розігнали протестувальників у Баку – відео Патрулювання російською авіацією кордону Туреччини та Вірменії Російські вертольоти 102 бази збройних сил Росії у вірменському Гюмрі помітили в районі вірмено-турецького кордону.

Вони з'явилися там після заяви Туреччини про повну політичну та військову підтримку Азербайджану у конфлікті з Вірменією.

Водночас у Міноборони Росії запевняють, що польоти їхньої авіації пов'язані виключно з "військовими навчаннями". Зверніть увагу! 102 російська військова база – найбільший російський військовий об'єкт на Закавказзі. База розташована у Вірменії в місті Ґюмрі, за 126 кілометрів на північ від Єревану. Загострення між Вірменією й Азербайджаном: що треба знати Конфлікт розгорівся 12 липня на кордоні у Товузському районі між двома державами, але далеко від територій, які вважають "спірними".

Обидві сторони звинувачують одна одну в провокації нового загострення. Протягом першого дня відбулися взаємні обстріли з двох боків кордону, того ж дня згодом застосували важку техніку.

В результаті перестрілки загинули троє азербайджанських військових, ще кілька отримали поранення.

В Єревані кажуть, що причиною інциденту стала спроба прориву через кордон військової вантажівки з Азербайджану. Цікаво Бої між Азербайджаном і Вірменією: чому це сигнал для України Що відомо про багаторічний конфлікт між Азербайджаном і Вірменією Етнічний конфлікт спалахнув ще до розпаду Радянського Союзу – у 1988 році. Все через територію Нагірного Карабаху, що контролюється невизнаною "Нагірнокарабаською Республікою". Це територія у складі Азербайджану, але на ній живуть переважно вірмени.

У 1988 – 1994 роках тут були масштабні бойові дії, але після мирного договору в 1994 вони періодично відновлюються.

Всього протягом 32 років конфлікту жертвами стали понад 40 тисяч осіб. За останні 10 років кількість загиблих не перевищує 1 тисячі людей.

Азербайджан має політичну та військову підтримку Туреччини, з якою в Баку особливо дружні стосунки.