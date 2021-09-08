Весь город уже их, – жители Умани сказали, как относятся к хасидам

Рош ха-Шана у иудеев – один из самых главных праздников. Хасиды массово съезжаются в Умань. Там даже появился целый их квартал. Реагируют на гостей жители города по-разному.

Если попасть в квартал хасидов – кажется, будто ты за границей. Там есть свои правила и даже деньги.

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Как реагируют жители города

"Мы думаем, что не только квартал уже их, но и целый город Умань. Чувствуем, что к этому идет. Нам тихонько только головку опускать и молчать. Если они что-то сделают – им ничего не будет. Они же гуляют по всему городу, а нам туда зайти нельзя", – рассказала жительница Надежда.



Госпожа Надежда высказала свою позицию относительно хасидов в Умани / Скриншот из видео

Действительно, украинцев в хасидском квартале – все меньше. Тех, кто остался жить в этих многоэтажках, уже на пальцах можно посчитать. Однако, они не рады хасидам. Гости встречают утро молитвами, а вечер и ночь – шумными дискотеками.

Однако так возмущаются не все. Мария отметила, что относится ко всем людям толерантно. В то же время художница Елена любит гостей.

Это развитие для нашего города. Видимо, не их влияние, а их денег. Люди имеют возможности сдавать жилье для проживания и таким образом зарабатывать какие-то деньги,

– заметила женщина.

Сама же Елена также зарабатывает – рисует картины и продает их.

Хасиды в Умани: главное

Они традиционно приезжают к могиле своего духовного лидера цадика Нахмана, чтобы отпраздновать еврейский Новый год.

В 2021 году съехались более 30 тысяч хасидов со всего мира. Остерегаясь карантинных ограничений, они начали съезжаться еще в июне.

Однако опасались зря, так как на этот раз Умань не закрывали. Несмотря на это, в городе действуют беспрецедентные меры безопасности.

В полиции заявили, что сейчас правонарушений не зафиксировали. Кроме того, что во время поверхностной проверки у одного из иностранцев обнаружили вещества, похожие на наркотические.

Последний день празднования - 8 сентября. В этот день запланировали масштабное действо.

Как жители относятся к хасидам в Умани: смотрите видео