Несколько десятков человек с украинскими флагами собрались на площади и исполнили наш государственный гимн. Соответствующее объявление с призывом обнародовали на странице фейсбука посольства Украины в Катаре.

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Так, 25 февраля 2022 года на территории посольства состоялась встреча украинской общины Катара. Люди принесли флаги и плакаты на разных языках с призывами к России прекратить войну.

С обращением к нашим соотечественникам выступил посол Украины Андрей Кузьменко. Он также выслушал обращение граждан по наиболее проблематичным вопросам, с которыми сталкиваются украинцы.

Встреча украинцев под посольством: смотрите фото

"Украинский круг"

Так, встреча закончилась коллективным исполнением гимна Украины во дворе учреждения. Это впервые диаспора собралась так массово во исполнение.

Это мероприятие, которое получило название "Украинский круг". Теперь он будет проводиться периодически,

– отметили в сообщении.