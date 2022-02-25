Декілька десятків людей з українськими стягами зібрались на площі та виконали наш державний славень. Відповідне оголошення з закликом оприлюднили на сторінці у фейсбук посольства України в Катарі.

Увага Кількість втрат російських окупантів вже перевалила за тисячу

Так, 25 лютого 2022 року на території посольства відбулася зустріч української громади Катару. Люди принесли прапори та плакати різними мовами із закликами до Росії припинити війну.

Зі зверненням до наших співвітчизників виступив посол України Андрій Кузьменко. Він також вислухав звернення громадян з найбільш проблематичних питань, з якими стикаються українці.

Зустріч українців під посольством: дивіться фото

"Українське коло"

Так, зустріч закінчилася колективним виконанням гімну України на подвір'ї установи. Це вперше діаспора зібралася так масово на виконання.

Цей захід отримав назву "Українське коло". Відтепер він проводитиметься періодично,

– зазначили у повідомленні.

Українці заспівали гімн у Катарі: дивіться відео