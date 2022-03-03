Весь мир поддерживает Украину и призывает Россию прекратить агрессию, – Трюдо

Владимир Зеленский вечером 2 марта провел разговор с Джастином Трюдо. Канадский лидер заверил украинского, что весь мир поддерживает Украину и призывает Россию прекратить агрессию.

Канада продолжает выражать свою поддержку Украине и осуждать агрессию России. Об этом говорилось в разговоре украинского и канадского лидеров.

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Трюдо рассказал детали разговора с Зеленским

Разговаривал с президентом Владимиром Зеленским сегодня (2 марта – 24 канал). Я аплодировал его лидерству и мужеству украинцев. Владимир, Канада и весь мир поддерживают вас,

– написал Трюдо.

Он добавил, что в то же время международное сообщество призывает Владимира Путина прекратить его незаконное нападение, которое приводит к гибели мирных жителей.

Премьер-министр Канады также сообщил, что его страна будет продолжать работать с союзниками и партнерами, чтобы привлечь Россию к ответственности. В частности, это будут делать путем наложения на государство-агрессора суровых и скоординированных санкций.

Трюдо пообещал оставаться рядом с народом Украины.

К слову, Зеленский также пообщался с Дудой. Польский президент пересказал слова коллеги: "Украинцы защищают свою землю, правда на их стороне".

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