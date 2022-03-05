Россия обладает способностью находить "объяснения" всех проявлений своей агрессии, каждый раз выворачивая правду. О фейке, который враг распространял после обстрела Запорожской АЭС, рассказал журналист и экс-нардеп Сергей Лещенко, информирует 24 канал.

Читайте также Россия – ядерный террорист: пока оккупанты грубо нарушают Женевскую конвенцию, НАТО "беспокоится"

Ложь Москвы об атаке на Запорожскую АЭС

Лещенко отметил, что атака России на Запорожскую АЭС всколыхнула весь мир и породила мысли о возможной ядерной катастрофе. Поэтому Россия решила как-то оправдаться.

Представитель России в Совбезе ООН Василий Небензя выступил со лживым спецзаявлением. Сказал, что россияне не атаковали АЭС, а занялись ее охраной,

– заявил экс-нардеп.

Он подчеркнул, что весь мир видел, какая это была "охрана", когда стреляли "Градами" по ключевому объекту энергетики всей Украины и самой большой АЭС Европы.