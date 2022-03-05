Росія має здатність знаходити "пояснення" всіх проявів своєї агресії, щоразу вивертаючи правду. Про фейк, який ворог поширював після обстрілу Запорізької АЕС, розповів журналіст та екснардеп Сергій Лещенко, інформує 24 канал.

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Брехня Москви про атаку на Запорізьку АЕС

Лещенко зазначив, що атака Росії на Запорізьку АЕС сколихнула весь світ і породила думки про можливу ядерну катастрофу. Тому Росія вирішила якось виправдатися.

Представник Росії в Радбезі ООН Василь Небензя виступив з брехливою спецзаявою. Сказав, що росіяни не атакували АЕС, а зайнялися її охороною,

– заявив екснардеп.

Він наголосив, що весь світ бачив, яка це була "охорона", коли стріляли "Градами" по ключовому об'єкту енергетики всієї України та найбільшої АЕС Європи.