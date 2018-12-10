Веселый был, как живчик: на Черкасщине попрощались с 29-летним бойцом

На Черкасщине провели в последний путь военного Александра Коломийца. Боец погиб от пули снайпера, на наблюдательном посту на Донбассе.

Вся Маркизовка собралась, чтобы попрощаться с 29 летним Александром Коломийцем.

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Он пошел на службу по контракту почти 4 года назад, этим летом продлил контракт еще на полгода. И уже с весны планировал вернуться к гражданской жизни.

Александр Коломиец

Трагедия произошла, когда Александр был на наблюдательном посту во время выполнения боевого задания. Его жизнь оборвала вражеская снайперская пуля.

Всегда готов был прикрыть, имел навыки, был оператором-наводчиком, исправно выполнял все распоряжения, всегда приятно было видеть его улыбающимся, радостным, всегда поддерживал собратьев,

– рассказал боевой собрат погибшего Адвокат.

Тепло вспоминают парня и односельчане.

Хороший, Золотой был ребенок. Никогда ни с кем не ссорился, веселый, как живчик был,

– вспомнила местная жительница Маркизовки.

У Александра Коломийца остались родители и сестра. Посмертно парня наградили отличиями за мужество и защиту Родины.