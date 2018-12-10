Веселий був, як живчик: на Черкащині попрощалися з 29-річним бійцем

На Черкащині провели в останню путь військового Олександра Коломійця. Боєць загинув від кулі снайпера, на спостережному посту на Донбасі.

Уся Маркизівка зібралась, щоб попрощатись із 29 річним Олександром Коломійцем.

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Він пішов на службу за контрактом майже 4 роки тому, цього літа продовжив контракт ще на півроку. І вже з весни планував повернутися до цивільного життя.



Олександр Коломієць

Трагедія сталася, коли Олександр був на спостережному посту під час виконання бойового завдання. Його життя обірвала ворожа снайперська куля.

Завжди готовий був прикрити, мав навики, був оператором-навідником, справно виконував всі розпорядження, завжди приємно було бачити його усміхненим, радісним, завжди підтримував побратимів,

– розповів бойовий побратим загиблого Адвокат.

Тепло згадують хлопця і односельці.

Хороша, золота була дитина. Ніколи ні з ким не сварився, веселий, як живчик був,

– згадала місцева мешканка Маркизівки.

У Олександра Коломійця залишилися батьки та сестра. Посмертно хлопця нагородили відзнаками за мужність та захист Батьківщини.