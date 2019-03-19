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      Весенний бум вакансий: за кем охотятся украинские работодатели

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      Рынок нуждается в официантах и электриках, но не юристах
      Рынок нуждается в официантах и электриках, но не юристах / 24 канал

      Весенний бизнес-сезон стартовал. Сейчас на рынке труда ощущается кадровый голод: у поисковиков есть из чего выбирать, иногда даже могут диктовать свои условия работодателям. Эксперты прогнозируют постепенный рост зарплат.

      Журналистка 24 канала пообщалась с экспертами рынка труда и выяснила – каким сотрудникам работодатели готовы платить не меньше, чем в Европе.

      Жизнь после диплома

      Сколько бы не говорили специалисты по рекрутингу о том, что на рынке труда наблюдается переизбыток юристов, экономистов, бухгалтеров, однако родители абитуриентов настойчиво советуют им поступать именно на эти факультеты. И это при том, что сантехник может зарабатывать больше юриста. Правда, речь идет о специалистах высокого уровня. К примеру, есть недостаток в профессиональных юристах, которые знакомы с европейским законодательством, имеют соответствующий опыт и могут работать с международными компаниями. Зато, юристы без знания иностранных языков и большого опыта вынуждены годами искать более-менее нормальную работу.

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      У нас стремлениями абитуриентов управляют их родители: у многих даже есть составленная карта жизни детей. Для старшего поколения все еще актуален стереотип – для поступления на факультет журналистики, права или медицинский нужно давать взятку или с кем-то договариваться. Поскольку сейчас можно приложить немного денег чтобы дети поступили на эти факультеты, потому родители настойчиво советуют им это делать. К сожалению, для мам и пап главное – чтобы у ребенка был диплом. Что будет с тем дипломом потом – неизвестно. Когда начинаешь с ними общаться о жизни после диплома, никто не может дать ответ,
      – говорит HR-эксперт сайта rabota.ua Татьяна Пашкина.

      вибір абітурієнтів, топ-10 спеціальностей, навчання
      Диплом вуза не гарантирует высоких заработков

      Уже пошел пятый год после кризиса, но по количеству откликов на вакансию юристы на втором месте после менеджеров. То есть, на одну вакансию юриста ежедневно приходится 2-3 резюме. Это очень много. Из-за этого возникает ситуация, что дети даже не понимают, в какую конкурентную среду попадают. Возникает ситуация – если бы выпускник был инженером со знанием английского языка, то 500 евро получал бы на старте, а когда он начинающий юрист – максимум 5-7 тысяч гривен. За эти деньги еще придется повоевать: вакансий юристов не так уж и много, зато на них претендуют как специалисты с опытом, так и без него. Понятно, кого выберут работодатели. Зато, юный юрист не желает идти в коллекторскую компанию, потому что это скучно, как следствие – остается без работы.

      Невостребованные богини инстаграма

      Все еще актуален стереотип "жизнь без диплома" – неописуемый ужас. Мол, не нужно быть сантехником, электриком, аграрием, лучше работать в офисе, хоть и на 3 тысячи гривен. По мнению экспертов, этот стереотип так же подталкивает украинских абитуриентов поступать на юридический, экономический факультеты, в то время как рынок труда требует совсем других работников.

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      В Украине есть пять профессиональных сфер, где работодатели буквально бьются за работников и готовы брать "нулевых" специалистов и обучать. Но те не отвечают им взаимностью и часто не желают учиться.

      Такая ситуация сложилась из-за того, что когда родители сегодняшних абитуриентов пытались поступить в вузы, то было, скажем так, 15 профессий и 10 вузов. Соответственно, делать свой выбор им было легче. Сегодняшним абитуриентам приходится выбирать из нескольких тысяч вакансий. А если они посмотрят, что модно в Америке, то сделать выбор становится еще сложнее.

      Дети хотят быть архитекторами виртуальной реальности, депутатами (хорошая и "непыльная" работа), блогерами и богинями инстаграма, но этому не учат. У детей складывается впечатление, что нужно снять три видосика и тебе уже накапает миллион в кармашек. Дети же легковерны, они видят надводную часть айсберга и гадают, что снимут видеошедевр на смартфон, и их расхватают голливудские продюсеры. Вот только так не происходит,
      – отмечает Татьяна Пашкина.

      К сожалению, профориентацией детей пока никто не занимается.

      Інстаграм, навчання, дівчина
      Девушки хотят быть богинями Instagram, но на таких "специалистов" не учат

      Востребованы работодателями

      По информации портала Head Hunter, сфера продаж уже несколько лет возглавляет рейтинг самой многочисленной профессиональной сферы по количеству вакансий. Предложения для специалистов этой сферы – 18% от общего количества вакансий, взамен, лишь 11% резюме. Наиболее востребованными специализациями в этой профессиональной сфере являются "менеджер по работе с клиентами", "розничная торговля", "прямые продажи".

      Сейчас больше всего вакансий в сфере продаж. К примеру, в Киеве на одного менеджера по продажам охотится 20 работодателей. А все потому, что почти в каждой компании, независимо от сферы деятельности, нужны такие специалисты. Востребованы и ИТ-специалисты разного уровня и языков программирования. В Украине ІТ-сфера очень активно развивается, это не только украинские стартапы, к нам заходят американские и европейские компании, желающие нанимать наших специалистов,
       отмечает ведущий рекрутер Рекрутингового агенства Recruit Alliance, Нина Казакова.

      Нормальную зарплату сегодня могут получить и работники СТО. К примеру, мойщик автомобилей в Киеве может заработать 10 тысяч гривен. Так, отель в центре столицы предлагает 9 тысяч гривен, но еще предоставляется двухразовое питание и форма за счет работодателя. А в Одессе автомойщику готовы платить 12 тысяч. Иногда работа, где отнюдь не требуется высшее образование, лучше оплачивается чем та, что требует наличия диплома о высшем образовании.

      мийник авто, зарплата, авто
      Сегодня автомойщик часто зарабатывают больше дипломированных специалистов

      Я общалась с основателем сети СТО, который говорил – автослесарь может заработать более 50 тысяч гривен. Конечно, это полная занятость, дорогие автомобили. Для сравнения – такие же деньги готовы платить директору по маркетингу или челюстно-лицевому хирургу, а это очень наукоемкие профессии. Сегодня умелый и непьющий человек может нормально зарабатывать,
      – убеждает Татьяна Пашкина.

      Проблематично работодателям найти и квалифицированных электриков. На зарплату в 25 тысяч могут рассчитывать специалисты, умеющие читать электросхемы. Небольшие мастерские, где нужны такие специалисты, не могут им столько платить.

      Зарплатный рост

      По словам работодателей в 2018 году произошло повышение зарплат: в половине компаний рост касался всех сотрудников, еще почти у трети – только тем, кто выполнил или перевыполнил план. По сравнению с предыдущим годом выросло количество работодателей, увеличивших размер зарплаты сотрудников независимо от производительности труда.

      В прошлом году делать привязку зарплаты к эффективности работы сотрудника стали реже. В большинстве компаний систему выплат бонусов и премий в 2018 году не пересматривали. Подходы к материальной и нематериальной мотивации в почти половине украинских компаний не изменились. Однако почти каждый четвертый работодатель заявил, что в его компании произошло увеличение бонусной части зарплаты,
      – говорит специалист экспертно-аналитического центра Head Hunter, Юлия Дрожжина.

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      Когда мы говорим о востребованности тех или иных навыков и умений в будущем, узкопрофильные знания сейчас быстро устаревают и требуют постоянного обновления. При приеме на работу приоритеты переместились в сферу универсальных навыков – тех, которые будут актуальны в любой сфере.

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      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Новости Украины Статьи Образование Безработица Студенты Рынок труда
      Источник: 24 канал
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