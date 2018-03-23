12:56
23 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-1°C
1°C -13°C
  • суббота
    2°C -14°C
  • воскресенье
    2°C -13°C
  • понедельник
    3°C -10°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин
Вєсті Кремля
23:57, 22 марта
Вести.UA. Герой Украины и террорист Савченко. Саакашвили готовит туфли в Украину
Вєсті.UA
23:49, 22 марта
Как российские инвесторы воруют
ЦРУ
23:20, 22 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Магия виниловых пластинок
Згадати все
01:27, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018

Весенний призыв 2018 в Украине: сколько офицеров запаса призовут на военную службу

198 Читати новину українською
Весенний призыв 2018 в Украине: офицеры запаса будут призваны в мае-июне
Весенний призыв 2018 в Украине: офицеры запаса будут призваны в мае-июне

В мае-июне 2018 года в Украине пройдет очередная волна призыва для прохождения военной службы. Генеральный штаб намерен призвать для прохождения военной службы до 500 офицеров запаса.

Об этом во время брифинга сообщил начальник Главного управления персонала - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Артур Артеменко, передают "Украинские новости".

Читайте также: Весенний призыв в Украине: стало известно, сколько человек призовут на срочную службу

"В мае-июне 2018 года Генеральным штабом Вооруженных сил Украины планируется осуществить очередной призыв граждан Украины на военную службу по призыву лиц офицерского состава сроком на 18 месяцев в объеме до 500 человек по специальностям тылового, технического, морально-психологического обеспечения и специалистов связи", – сообщил Артур Артеменко.

Артеменко также отметил, что офицеры запаса, призванные для прохождения службы, не будут привлекаться для участия в боевых действиях на востоке Украины.

Теги: Новости Украины Новости политики Вооруженные Силы Украины Мобилизация
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Почему победил Путин: версия западных СМИ
сегодня, 12:01 Почему победил Путин: версия западных СМИ
Наталія Лебідь 280
Выборы президента России: официальные результаты голосования
сегодня, 12:00 Выборы президента России: официальные результаты голосования
20036
Історія газових війн України: коли все почалося та чим закінчиться
сегодня, 11:00 Історія газових війн України: коли все почалося та чим закінчиться
Віталій Дейнега 165
Любимые ведущие прогноза погоды: аппетитные полушария и декольте до пупка
сегодня, 09:10 Любимые ведущие прогноза погоды: аппетитные полушария и декольте до пупка
Настя Сукач 1303
За Фрейдом: пам'ять праотця сепаратизму вшанували вкраденим на окупованих територіях
сегодня, 08:38 За Фрейдом: пам'ять праотця сепаратизму вшанували вкраденим на окупованих територіях
Олексій Чибісов 1182
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук