Весенний призыв 2018 в Украине: сколько офицеров запаса призовут на военную службу

В мае-июне 2018 года в Украине пройдет очередная волна призыва для прохождения военной службы. Генеральный штаб намерен призвать для прохождения военной службы до 500 офицеров запаса.

Об этом во время брифинга сообщил начальник Главного управления персонала - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Артур Артеменко, передают "Украинские новости".

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"В мае-июне 2018 года Генеральным штабом Вооруженных сил Украины планируется осуществить очередной призыв граждан Украины на военную службу по призыву лиц офицерского состава сроком на 18 месяцев в объеме до 500 человек по специальностям тылового, технического, морально-психологического обеспечения и специалистов связи", – сообщил Артур Артеменко.

Артеменко также отметил, что офицеры запаса, призванные для прохождения службы, не будут привлекаться для участия в боевых действиях на востоке Украины.