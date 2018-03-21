14:44
21 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-1°C
0°C -7°C
  • четверг
    0°C -11°C
  • пятница
    1°C -13°C
  • суббота
    1°C -15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Униженный Путин. Пьяный пилот
Вєсті Кремля
23:28, 20 марта
Вести.UA. Савченко пугает.
Вєсті.UA
20:50, 20 марта
Как одесситы мечтали о мэрии будущего, а получили мэра под подозрением.
ЦРУ
09:38, сегодня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, сегодня
Вспомнить Все. Колхозы: агробизнес по-советски
Згадати все
21:29, 19 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018

Весенний призыв: стало известно, сколько человек призовут на срочную службу

43 Читати новину українською
Весенний призыв на срочную военную службу 2018
Весенний призыв на срочную военную службу 2018 / Фото из свободных сетей

Кабинет министров утвердил численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу в апреле-мае 2018 года в количестве 15 тысяч 190 человек. Кроме того, правительство выделило на эти цели 54,9 миллиона гривен.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Издание уточнило, что из общего числа призывников 8 тысяч 990 человек будут направлены в Вооруженные силы Украины, 4 тысячи – в Национальную гвардию, 1,2 тысячи – в Государственную пограничную службу и еще 1 тысяча – в Государственную специальную службу транспорта.

Читайте также: В Минобороны показали военные учения для бойцов ВСУ: яркие фото

На проведение весеннего призыва Кабмин выделил 54,94 миллиона гривен, из которых 32,5 миллиона гривен – на проведение призыва в ВСУ, 14,4 миллиона гривен – в Национальную гвардию, 4,3 миллиона гривен – в Госпогранслужбу и 3,6 миллиона гривен – в Госспецтрансслужбу.

На одного призывника будут тратить 3 тысячи 617 гривен, из них 3,5 тысячи гривен – для выплаты денежной помощи гражданам Украины, которые призываются на срочную военную службу; 93,13 гривны – для подготовки и проведения призыва на срочную военную службу.

Теги: Кабинет Министров Украины Вооруженные Силы Украины Новости Украины Госпогранслужба Нацгвардія
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
сегодня, 14:12 "Не видели раньше ничего подобного": на Донбассе заметили новейшие российские комплексы
361
Брат из Украины приехал и всех в Беларуси сделал,– Лукашенко об участнике Евровидения Alekseev'е
сегодня, 14:22 Брат из Украины приехал и всех в Беларуси сделал,– Лукашенко об участнике Евровидения Alekseev'е
153
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук