Весенний призыв: стало известно, сколько человек призовут на срочную службу

Кабинет министров утвердил численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу в апреле-мае 2018 года в количестве 15 тысяч 190 человек. Кроме того, правительство выделило на эти цели 54,9 миллиона гривен.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Издание уточнило, что из общего числа призывников 8 тысяч 990 человек будут направлены в Вооруженные силы Украины, 4 тысячи – в Национальную гвардию, 1,2 тысячи – в Государственную пограничную службу и еще 1 тысяча – в Государственную специальную службу транспорта.

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На проведение весеннего призыва Кабмин выделил 54,94 миллиона гривен, из которых 32,5 миллиона гривен – на проведение призыва в ВСУ, 14,4 миллиона гривен – в Национальную гвардию, 4,3 миллиона гривен – в Госпогранслужбу и 3,6 миллиона гривен – в Госспецтрансслужбу.

На одного призывника будут тратить 3 тысячи 617 гривен, из них 3,5 тысячи гривен – для выплаты денежной помощи гражданам Украины, которые призываются на срочную военную службу; 93,13 гривны – для подготовки и проведения призыва на срочную военную службу.