Весняний призов: стало відомо, скількох осіб призвуть на строкову службу

Кабінет міністрів затвердив чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу в квітні-травні 2018 року в кількості 15 тисяч 190 осіб. Окрім того, уряд виділив на ці цілі 54,9 мільйона гривень.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Видання уточнило, що із загального числа призовників 8 тисяч 990 осіб будуть спрямовані у Збройні сили України, 4 тисячі – в Національну гвардію, 1,2 тисячі – в Державну прикордонну службу і ще 1 тисяча – до Державної спеціальної служби транспорту.

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На проведення весняного призову Кабмін виділив 54,94 мільйона гривень, з яких 32,5 мільйона гривень – на проведення призову до ЗСУ, 14,4 мільйона гривень – у Національну гвардію, 4,3 мільйона гривень – до Держприкордонслужби та 3,6 мільйона гривень – до Держспецтрансслужби.

На одного призовника витрачатимуть 3 тисячі 617 гривень, з них: 3,5 тисячі гривень – для виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу; 93,13 гривні – для підготовки та проведення призову на строкову військову службу.