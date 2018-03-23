Весняний призов 2018 в Україні: скільки офіцерів запасу призвуть на військову службу

У травні-червні 2018 року в Україні відбудеться чергова хвиля призову для проходження військової служби. Генеральний штаб має намір призвати для проходження військової служби до 500 офіцерів запасу

Про це під час брифінгу повідомив начальник Головного управління персоналу - заступник начальника Генерального штабу Збройних сил Артур Артеменко, передають "Українські новини".

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"У травні-червні 2018 року Генеральним штабом Збройних сил України планується здійснити черговий призов громадян України на військову службу за призовом осіб офіцерського складу строком на 18 місяців в обсязі до 500 осіб за спеціальностями тилового, технічного, морально-психологічного забезпечення і фахівців зв'язку", – повідомив Артур Артеменко.

Артеменко також зазначив, що офіцери запасу, призвані для проходження служби, не будуть залучатися для участі в бойових діях на сході України.