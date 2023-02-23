Такое мнение в эфире 24 Канала выразил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, контрнаступление ВСУ зависит от оружия, которое предоставят страны-партнеры.

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Есть два сценария развития событий

Мусиенко отметил, что весной 2023 на фронте будут идти тяжелые бои. Он считает, что выдающиеся бои уже начались в Донецкой, Луганской и частично в Харьковской области. Также, по мнению военного обозревателя, враг может атаковать на новых направлениях, чтобы отвлекать внимание ВСУ.

Руководитель Центра военно-правовых исследований отметил, что возможны два сценария развития событий. В частности, первый – это спешка захватчиков, из-за которой они будут совершать много ошибок. А это поможет украинским бойцам наступать.

Чем больше вражеские войска будут спешить, тем больше они будут допускать ошибок, которыми будут иметь шанс воспользоваться наши военные. И не просто отбивать атаки, но и переходить в успешные локальные контратаки,

– предположил он.

Кроме того, Александр Мусиенко назвал второй сценарий. Он убежден, что следует ожидать переломных моментов. ВСУ могут начать контрнаступление, однако это будет зависеть от поставок оружия странам-партнерам.

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Как утверждает Мусиенко, сейчас сложно делать прогнозы по поводу событий на поле боя летом 2023 года. Однако он уверен, что украинцы ожидают победы, особенно жители временно оккупированных территорий.

"Мне бы этого хотелось, как и многим украинцам, особенно тем, кто в оккупации. На юге очень долго ждут украинские войска, верят, что они освободят их. Мы верим, что это так и будет", – сказал военный обозреватель.

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