Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, контрнаступ ЗСУ залежить від зброї, яку нададуть країни-партнери.

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Є два сценарії розвитку подій

Мусієнко зазначив, що весною 2023 року на фронті будуть йти важкі бої. Він вважає, що визначні бої вже розпочалися на Донеччині, Луганщині та частково на Харківщині. Також, на думку військового оглядача, ворог може атакувати на нових напрямках, щоб відвертати увагу ЗСУ.

Керівник Центру військово-правових досліджень відзначив, що можливі два сценарії розвитку подій. Зокрема, перший – це поспіх загарбників, через який вони робитимуть багато помилок. А це допоможе українським бійцям наступати.

Чим більше ворожі війська будуть поспішати, тим більше вони будуть допускати помилок, якими матимуть шанс скористатися наші військові. І не просто відбивати атаки, а й переходити в успішні локальні контратаки,

– припустив він.

Крім того, Олександр Мусієнко назвав другий сценарій. Він переконаний, що варто очікувати переломних моментів. ЗСУ можуть розпочати контрнаступ, однак це буде залежати від поставок зброї країнами-партнерами.

Мусієнко про події на фронті весною 2023: дивіться відео

Чи вийдуть влітку ЗСУ на кордони 1991 року

Як стверджує Мусієнко, зараз важко робити прогнози щодо подій на полі бою влітку 2023 року. Проте він впевнений, що українці очікують перемоги, особливо мешканці тимчасово окупованих територій.

"Мені б цього хотілося, як і багатьом українцям, особливо тим, які в окупації. На півдні дуже довго чекають українські війська, вірять, що вони звільнять їх. Ми віримо, що це так і буде", – сказав військовий оглядач.

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