О других событиях, которые произошли в мире по состоянию на 9 октября – узнайте в программе.
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Пустой бак из-за кризиса
Британцы в течение 2 недель не могут заправить полный бак транспорта из-за топливного кризиса. Исключение это лишь автомобили экстренных служб, а остальные водители вынуждены ждать в огромных очередях.
Уничтоженный пункт тестирования
Противники вакцинации от коронавируса уничтожили пункт тестирования в Нью-Йорке. Причина – обязательные прививки для определенных категорий граждан, в том числе для учителей и госслужащих.
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Музей из мусора
В Индонезии появился музей из пластиковых бутылок и мешков, который высмеивает морской кризис. Все экспонаты пластиковые и выложены в форме различных "скульптур".
Необычное морское существо
Возле побережья Японии на глубине 1 200 метров удалось найти редкое существо. Говорится о морском паразите, он бесхребетный и относится к семейству ракообразных.
Выпуск программы "Вести Глобалайз" за 9 октября: смотрите видео