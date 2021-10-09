Про інші події, які відбулись у світі станом на 9 жовтня – дізнайтесь у програмі.

Зверніть увагу Здебільшого хлопчики: жертвами католицької церкви у Франції стали понад 200 тисяч дітей

Пустий бак через кризу

Британці впродовж 2 тижнів не можуть заправити повний бак транспорту через паливну кризу. Винятком лише є автомобілі екстрених служб, а решта водіїв змушені чекати у величезних чергах.

Знищений пункт тестування

Противники вакцинації від коронавірусу знищили пункт тестування у Нью-Йорку. Причина – обов'язкове щеплення для певних категорій громадян, зокрема для вчителів і держслужбовців.

До теми Противник вакцинації: Президента Бразилії не пустили в ресторан Нью-Йорка

Музей зі сміття

В Індонезії з'явився музей із пластикових пляшок і мішків, який висміює морську кризу. Усі експонати пластикові й викладені у формі різних "скульптур".

Незвична морська істота

Біля узбережжя Японії на глибині 1200 метрів вдалося знайти рідкісну істоту. Мовиться про морського паразита, який безхребетний і належить до родини ракоподібних.

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Випуск програми "Вєсті Глобалайз" за 9 жовтня: дивіться відео