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В прошлом выпуске Вести Глобалайз: В Токио для олимпийцев установят картонные кровати

Вред света для птиц

Фонари, освещение билбордов, лампы в ваших комнатах, свет в многоэтажках, а тем более, в небоскребах вредят планете. Прежде всего перелетным птицам. Согласно подсчетам, ежегодно от ударов в дома в США погибают от 100 миллионов до миллиарда птиц. И здесь важную роль в количестве погибших играет как раз искусственное освещение.

Разрушительные лазеры Билла Гейтса

30 июня в канадском поселке Литтон огонь разрушил 90% территории поселения, 2 человека погибли. Жара в те дни была просто экстремальной – 49,6 по Цельсию. Однако сторонники теории заговора считают, что город, разрушенный пожаром, на самом деле уничтожен лазером и Биллом Гейтсом.

К слову Люди бежали кто куда: в Канаде пожар уничтожил целый городок

Расизм в соцсетях

Актер Идрис Эльба заявил, что пользователи в социальных сетях должны предоставлять удостоверения личности, чтобы предотвратить расистское злоупотребление. "Если вы уже и захотите нести расизм в массы, то несите его под собственным именем, а не под никнеймами", – заявил Идрис Эльба.

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Выпуск программы "Вести Глобалайз" за 24 июля: смотрите видео