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У минулому випуску Вєсті Глобалайз: У Токіо для олімпійців встановлять картонні ліжка

Шкода світла для птахів

Ліхтарі, освітлення білбордів, лампи у ваших кімнатах, світло у багатоповерхівках, а тим паче у хмарочосах шкодять планеті. Насамперед перелітним птахам. Згідно із підрахунками, щорічно від ударів у будинки у США гинуть від 100 мільйонів до мільярда птахів. І тут важливу роль у кількості загиблих відіграє якраз штучне освітлення.

Руйнівні лазери Білла Гейтса

30 червня у канадському селищі Літтон вогонь зруйнував 90% території поселення, 2 людей загинули. Спека у ті дні була просто екстремальною – 49,6 за Цельсієм. Однак прихильники теорії змови вважають, що місто, зруйноване пожежею, насправді знищено лазером та Біллом Гейтсом.

До слова Люди тікали хто-куди: у Канаді пожежа знищила ціле містечко

Расизм у соцмережах

Актор Ідріс Ельба заявив, що користувачі у соціальних мережах повинні надавати посвідчення особи, щоб запобігти расистським зловживанням. "Якщо ви вже й захочете нести расизм у маси, то несіть його під власним іменем, а не під нікнеймами", – заявив Ідріс Ельба.

Більше випусків програми "Вєсті Глобалайз" можна переглянути за посиланням.

Випуск програми "Вєсті Глобалайз" за 24 липня: дивіться відео