Вести Глобалайз Мировые компании переходят на гендерно-нейтральный язык

Направление гендерно-нейтрального языка уже давно обсуждается в западных странах. Немецкая авиакомпания Lufthansa заявила, что отказывается от приветствий "дамы и господа". А корпорация Ford заменила слово Chairman, которое означало председателя правления, на Chair.

О других интересных событиях, которые произошли в мире в течение недели – в программе.

К теме Авиакомпания Lufthansa переходит на гендерно-нейтральные приветствия в самолетах: что это значит

Опровергнуто миф о 10 тысячах шагов

В течение длительного времени сложился популярный миф, что человеку в день необходимо ходить 10 тысяч шагов. Журналисты Insider пообщались с врачами и опровергли такой норматив. Оказалось, что полезной нормой считается 7 – 8 тысяч шагов.

Жительница Китая коварно отомстила бывшему

В Китае женщина взяла автомобиль своего бывшего и с целью отомстить 49 раз проехала на красный свет. Произошла эта история еще в середине июня. Но найти нарушительницу и машину удалось только в июле. В течение 2 дней она в общем совершила 50 преступлений.

Сайт, на котором можно потратить все деньги Илона Маска

Итальянец Нино Тривелли создал сайт, где все желающие могут попробовать потратить деньги миллиардера Илона Маска. Симулятор под названием "Потратьте удачу Илона Маска" предлагает попробовать растратить все состояние бизнесмена – 164 миллиарда долларов.

Интересно Почувствуй себя миллиардером: создали сайт, на котором можно потратить все деньги Илона Маска

Режим изоляции для австралийских котов

В Австралийском городе Нокс власти запретили котам выходить за пределы их домов. Уже с осени они не смогут находиться на улице, кроме участков во дворах их хозяев. Такие ограничения вводят, чтобы домашние любимцы не охотились на диких животных.

Вред от гигантских золотых рыбок

В Миннесоте владельцев аквариумов призвали не выпускать золотых рыбок в водоемы. Они вырастают до гигантских размеров и способствуют ухудшению качества воды. Их размеры и количество позволяют вытеснять из вод другие виды рыб.

Самая дорогая видеоигра в мире

Картридж Super Mario 64 продали за рекордные 1,5 миллиона долларов. Торги за игру, которая появилась в 1996 году, состоялись в американском аукционе Heritage Auctions. Лот побил рекорд видеоигры The Legend of Zelda, за которую покупатель заплатил 9 июля 870 тысяч долларов.

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