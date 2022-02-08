Вести Глобалайз: Новый формат "бесконтактной войны" изменит мир

Использование дронов в будущем станет привычным методом войны. Они почти полностью управляются искусственным интеллектом, ограничивая возможность ошибки человеческого фактора.

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Meta против TikTok

Марк Цукерберг посоветовал Meta сосредоточиться на видео, поскольку компания столкнулась с конкуренцией со стороны ТікТок. В то же время низкие прибыли и отток инвесторов объясняют тем, что в компании не определились с рекламными бюджетами.

Компании против принудительного труда

В регионе Синьцзян в Китае устроены концлагеря для уйгуров, казахов и различных мусульманских меньшинств, которых принуждают к работе. В компании Hugo Boss начали активно интересоваться вопросами прав людей в регионе. Для того, чтобы перестраховаться и иметь чистую репутацию, они решили отказаться от продукции именно из этого региона.

Мертвая рыба шокировала мир

Франция начала расследование после того, как более 100 тысяч тел мертвых рыб расплылись у побережья Атлантического океана. Организация Sea Shepherd подозревает, что это был преднамеренный поступок для выгрузки рыбы, которую в компании не хотели переделывать. Такая практика известна как сброс прилова и она запрещена правилами ЕС по рыбалке.

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