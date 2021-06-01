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К теме Дирижабль на 100 пассажиров: британцы работают над экологической разработкой

Полиция Великобритании провела рейд на ферме биткоинов

В Великобритании полиция пришла с рейдом на ферму каннабиса, а вместо нее "накрыли" ферму биткоинов. В стране решили организовать 6-дневной рейд против преступников на улицах.

В США предложили бюджет на 6 триллионов

Джо Байден предложит бюджет на 6 триллионов долларов, чтобы сделать США более способными к конкуренции. Новый бюджет по сумме федеральных расходов крупнейший в истории Соединенных Штатов со времен Второй мировой войны.

Майк Тайсон выступил за психотропы

Майк Тайсон сказал, что психотропы спасли ему жизнь и теперь он надеется, что они могут изменить мир. Тайсон вспомнил даже случай, когда он откусил ухо в скандальном поединке против Эвандера Холифилда.

Обратите внимание Братская могила с сотнями детей: жуткую находку обнаружили в Канаде

В Канаде обнаружили шокирующую находку

В 2015 году Канада признала свои репрессии в отношении ассимиляции коренных народов "культурным геноцидом", но репараций никто и никому не выплачивал. Об убийствах и пытках знали и обсуждали, но недавняя находка просто шокировала: Канада оплакивает останки 215 детей, найденных в школе коренных народов.

Собаки в США теряют работу

По данным Insider, сейчас в США марихуана легализована в 36 штатах, 16 – позволили для употребления только в рекреационных целях. В то же время собаки, которые вынюхивали марихуану, теряют работу, ведь рекреационный наркотик легализируют.

Госслужащих Индонезии отправят на Бали

Индонезия отправит госслужащих на остров Бали. Сейчас речь идет о 8 тысячах сотрудниках из 7 министерств, куда входят служащие, работающие в сфере энергетики, транспорта и общественных работ.

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