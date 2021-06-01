Детальніше про інші події, які відбулись у світі станом на вівторок, 1 червня – у програмі.

До теми Дирижабль на 100 пасажирів: британці працюють над екологічною розробкою

Поліція Британії здійснила рейд на ферму біткоїнів

У Великій Британії поліція пішла рейдом на ферму канабісу, а замість неї "накрили" ферму біткоїнів. У країні вирішили організувати 6-денний рейд проти злочинців на вулицях.

У США запропонували бюджет на 6 трильйонів

Джо Байден запропонує бюджет на 6 трильйонів доларів, щоб зробити США більш спроожними до конкуренції. Новий бюджет за сумою федеральних витрат найбільший в історії Сполучених Штатів з часів Другої світової війни.

Майк Тайсон виступив за психотропи

Майк Тайсон сказав, що психотропи врятували йому життя і тепер він сподівається, що вони можуть змінити світ. Пригадав Тайсон навіть випадок, коли він відкусив вухо у скандальному поєдинку проти Евандера Холіфілда.

Зверніть увагу Братська могила з сотнями дітей: моторошну знахідку виявили у Канаді

У Канаді виявили шокуючу знахідку

У 2015 році Канада визнала свої репресії щодо асиміляції корінних народів "культурним геноцидом", але репарацій ніхто й нікому не виплачував. Про убивства і катування знали і обговорювали, але нещодавня знахідка просто шокувала: Канада оплакує останки 215 дітей, знайдених у школі корінних народів.

Собаки у США втрачають роботу

За даними Insider, наразі у США марихуана легалізована у 36 штатах, 16 – дозволили для вживання лише в рекреаційних цілях. Водночас собаки, які винюхували марихуану, втрачають роботу, адже рекреаційний наркотик легалізовують.

Держслужбовців Індонезії відправлять на Балі

Індонезія відправить держслужбовців на острів Балі. Наразі мовиться про 8 тисяч співробітників із 7 міністерств, куди входять службовці, що працюють у сфері енергетики, транспорту та громадських робіт.

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Повний випуск "Вєсті Глобалайз" за 1 червня: дивіться відео